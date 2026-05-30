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fcinter1908 social Zazzaroni: “Mi dicono ‘servo di Marotta’ o che Allegri a Napoli l’ho portato io. Ma se…”

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Zazzaroni: “Mi dicono ‘servo di Marotta’ o che Allegri a Napoli l’ho portato io. Ma se…”

Zazzaroni: “Mi dicono ‘servo di Marotta’ o che Allegri a Napoli l’ho portato io. Ma se…” - immagine 1
Il direttore del Corriere dello Sport risponde alle critiche che gli vengono mosse sui social per aver preso posizione sia sull'allenatore che su arbitropoli
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Ivan Zazzaroni sui social contro gli haters e chi lo critica. Il direttore del Corriere dello Sport risponde alle critiche attraverso un post sui social: «C’è chi afferma che se il calcio italiano è messo male è anche per colpa di gente come me», si legge.

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Zazzaroni: “Mi dicono ‘servo di Marotta’ o che Allegri a Napoli l’ho portato io. Ma se…”- immagine 2
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«A Napoli c’è chi sostiene che Allegri l’abbia portato io e non De Laurentiis, Chiavelli e Manna. Infine (spero) c’è chi è convinto che l’inchiesta Arbitropoli l’abbia fatta sospendere sempre io dopo la chiacchierata informale col pm Ascione e per questo mi dà del servo di Marotta col quale non ho parlato per 2 anni», spiega su Instagram dicendo a chi si sta rivolgendo e spiegando le accuse che gli vengono rivolte.

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«Ringrazio per la considerazione, ma se avessi tutto questo potere saprei come impiegarlo: farei sparire dalla rete una montagna di dementi, analfabeti, ignoranti, cacciatori di inutili consensi tifosi, rompicoglioni. Pulizia etnica? No, etica», ha concluso.

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