Ivan Zazzaroni sui social contro gli haters e chi lo critica. Il direttore del Corriere dello Sport risponde alle critiche attraverso un post sui social: «C’è chi afferma che se il calcio italiano è messo male è anche per colpa di gente come me», si legge.

«A Napoli c’è chi sostiene che Allegri l’abbia portato io e non De Laurentiis, Chiavelli e Manna. Infine (spero) c’è chi è convinto che l’inchiesta Arbitropoli l’abbia fatta sospendere sempre io dopo la chiacchierata informale col pm Ascione e per questo mi dà del servo di Marotta col quale non ho parlato per 2 anni», spiega su Instagram dicendo a chi si sta rivolgendo e spiegando le accuse che gli vengono rivolte.