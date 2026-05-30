Ivan Zazzaroni sui social contro gli haters e chi lo critica. Il direttore del Corriere dello Sport risponde alle critiche attraverso un post sui social: «C’è chi afferma che se il calcio italiano è messo male è anche per colpa di gente come me», si legge.
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Zazzaroni: “Mi dicono ‘servo di Marotta’ o che Allegri a Napoli l’ho portato io. Ma se…”
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«A Napoli c’è chi sostiene che Allegri l’abbia portato io e non De Laurentiis, Chiavelli e Manna. Infine (spero) c’è chi è convinto che l’inchiesta Arbitropoli l’abbia fatta sospendere sempre io dopo la chiacchierata informale col pm Ascione e per questo mi dà del servo di Marotta col quale non ho parlato per 2 anni», spiega su Instagram dicendo a chi si sta rivolgendo e spiegando le accuse che gli vengono rivolte.
«Ringrazio per la considerazione, ma se avessi tutto questo potere saprei come impiegarlo: farei sparire dalla rete una montagna di dementi, analfabeti, ignoranti, cacciatori di inutili consensi tifosi, rompicoglioni. Pulizia etnica? No, etica», ha concluso.
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