Il Milan ha ufficializzato l'inizio di una nuova rivoluzione con un comunicato. "È ora tempo di cambiamento e di una profonda riorganizzazione dell'area sportiva del Club. Con effetto immediato, si conclude il percorso in AC Milan dell'Amministratore Delegato Giorgio Furlani, del Direttore Sportivo Igli Tare, dell'Head Coach Massimiliano Allegri e del Direttore Tecnico Geoffrey Moncada", si legge nella nota dei rossoneri. Chi prenderà il posto di Massimiliano Allegri? Se lo è chiesto anche Maurizio Pistocchi, proponendo una lista di suggerimenti: CONTINUA A LEGGERE.