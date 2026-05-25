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fcinter1908 social Pistocchi: “Post Allegri, ecco il mio preferito. Fossi nei panni di Ibra sceglierei…”

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Pistocchi: “Post Allegri, ecco il mio preferito. Fossi nei panni di Ibra sceglierei…”

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I suggerimenti del giornalista sportivo
Redazione1908

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Il Milan ha ufficializzato l'inizio di una nuova rivoluzione con un comunicato. "È ora tempo di cambiamento e di una profonda riorganizzazione dell'area sportiva del Club. Con effetto immediato, si conclude il percorso in AC Milan dell'Amministratore Delegato Giorgio Furlani, del Direttore Sportivo Igli Tare, dell'Head Coach Massimiliano Allegri e del Direttore Tecnico Geoffrey Moncada", si legge nella nota dei rossoneri. Chi prenderà il posto di Massimiliano Allegri? Se lo è chiesto anche Maurizio Pistocchi, proponendo una lista di suggerimenti: CONTINUA A LEGGERE.

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