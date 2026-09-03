Piero Ausilio ha salutato l'Inter dopo 28 anni. Lo storico direttore sportivo è ora libero sul mercato e non saranno poche le società a farci un pensierino, vista la sua esperienza in un club importante e vincente come l'Inter. Ausilio gode di ottima reputazione anche tra gli avversari più acerrimi dei nerazzurri. Ecco cosa ha chiesto Carlo Pellegatti a Gerry Cardinale: CONTINUA A LEGGERE.