L'appello pubblicato sui social ha diviso i tifosi rossoneri
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Piero Ausilio ha salutato l'Inter dopo 28 anni. Lo storico direttore sportivo è ora libero sul mercato e non saranno poche le società a farci un pensierino, vista la sua esperienza in un club importante e vincente come l'Inter. Ausilio gode di ottima reputazione anche tra gli avversari più acerrimi dei nerazzurri. Ecco cosa ha chiesto Carlo Pellegatti a Gerry Cardinale: CONTINUA A LEGGERE.
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