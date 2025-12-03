Bruno Longhi ha commentato le recenti decisioni arbitrali in Milan-Lazio e Bologna-Cremonese con una riflessione sui social. Le parole del giornalista sportivo fotografano una tendenza sempre più comune nella classe arbitrale. Il rigore non concesso nel match tra Milan e Lazio ha aperto un dibattito accesissimo sulla dinamica delle decisioni prese dal direttore di gara e dal Var. Ecco il pensiero di Bruno Longhi: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO.