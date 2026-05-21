Pranzo a tinte nerazzurre quello che si è svolto oggi al Botinero, il locale di Javier Zanetti

Un pranzo da amarcord nerazzurro al Botinero, il ristorante di Javier Zanetti . Il profilo Instagram del locale ha postato una serie di foto di tanti protagonisti del passato nerazzurro insieme all'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti . Presente anche Cristian Chivu , fresco vincitore del double scudetto+Coppa Italia.

Inoltre il tecnico nerazzurro ha autografato uno stemma dello scudetto numero 21 che farà da cornice al locale che raccoglie diversi cimeli di tanti ex giocatori e calciatori tutt'ora in attività. "Oggi pranzo con il Presidente Massimo Moratti in compagnia di tanti suoi ex calciatori", il titolo del post.