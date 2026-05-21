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fcinter1908 social Pranzo nerazzurro al Botinero: da Chivu a Zanetti, quanti ex Inter insieme a Moratti
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Pranzo nerazzurro al Botinero: da Chivu a Zanetti, quanti ex Inter insieme a Moratti
Pranzo a tinte nerazzurre quello che si è svolto oggi al Botinero, il locale di Javier Zanetti
Un pranzo da amarcord nerazzurro al Botinero, il ristorante di Javier Zanetti. Il profilo Instagram del locale ha postato una serie di foto di tanti protagonisti del passato nerazzurro insieme all'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti. Presente anche Cristian Chivu, fresco vincitore del double scudetto+Coppa Italia.
Inoltre il tecnico nerazzurro ha autografato uno stemma dello scudetto numero 21 che farà da cornice al locale che raccoglie diversi cimeli di tanti ex giocatori e calciatori tutt'ora in attività. "Oggi pranzo con il Presidente Massimo Moratti in compagnia di tanti suoi ex calciatori", il titolo del post.
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