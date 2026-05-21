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Pranzo nerazzurro al Botinero: da Chivu a Zanetti, quanti ex Inter insieme a Moratti

Pranzo nerazzurro al Botinero: da Chivu a Zanetti, quanti ex Inter insieme a Moratti - immagine 1
Pranzo a tinte nerazzurre quello che si è svolto oggi al Botinero, il locale di Javier Zanetti
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

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Un pranzo da amarcord nerazzurro al Botinero, il ristorante di Javier Zanetti. Il profilo Instagram del locale ha postato una serie di foto di tanti protagonisti del passato nerazzurro insieme all'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti. Presente anche Cristian Chivu, fresco vincitore del double scudetto+Coppa Italia.

Pranzo nerazzurro al Botinero: da Chivu a Zanetti, quanti ex Inter insieme a Moratti - immagine 1
Pranzo nerazzurro al Botinero: da Chivu a Zanetti, quanti ex Inter insieme a Moratti

Inoltre il tecnico nerazzurro ha autografato uno stemma dello scudetto numero 21 che farà da cornice al locale che raccoglie diversi cimeli di tanti ex giocatori e calciatori tutt'ora in attività. "Oggi pranzo con il Presidente Massimo Moratti in compagnia di tanti suoi ex calciatori", il titolo del post.

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