Ivan Perisic ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Palmeri di Sportitalia al termine del match contro il Ghana. Dichiarazioni che hanno riaperto un dibattito nell'ambiente nerazzurro (con i tifosi divisi sul tema): "Tornare all'Inter? A gennaio ero vicino, ma il PSV Eindhoven non mi ha lasciato andare. Dipende da direttore e presidente, vediamo. Sanno dove sono, mi devono trovare...". Parole eloquenti di un giocatore che non ha mai dimenticato l'Inter. E nel post match Ivan ha pubblicato anche una foto... ancor più eloquente: