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fcinter1908 social Tifosi divisi sul ritorno di Perisic all’Inter: nel post match il giocatore infiamma i social
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Tifosi divisi sul ritorno di Perisic all’Inter: nel post match il giocatore infiamma i social
La foto postata da Ivan sui social
Ivan Perisic ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Palmeri di Sportitalia al termine del match contro il Ghana. Dichiarazioni che hanno riaperto un dibattito nell'ambiente nerazzurro (con i tifosi divisi sul tema): "Tornare all'Inter? A gennaio ero vicino, ma il PSV Eindhoven non mi ha lasciato andare. Dipende da direttore e presidente, vediamo. Sanno dove sono, mi devono trovare...". Parole eloquenti di un giocatore che non ha mai dimenticato l'Inter. E nel post match Ivan ha pubblicato anche una foto... ancor più eloquente:
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