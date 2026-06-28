La scelta di Marco Palestra di trasferirsi al Chelsea ha aperto un dibattito che non si è ancora sopito. Un dibattito tra i tifosi e tra gli addetti ai lavori. C'è chi sostiene che la scelta sia giusta e coerente con quel percorso e chi pensa invece che l'offerta irrinunciabile abbia di fatto oscurato i ragionamenti di tipo calcistico. Ecco cosa ne pensa Maurizio Pistocchi, che a un tifoso ha risposto così: CONTINUA A LEGGERE.