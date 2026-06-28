FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 social Pistocchi si sbilancia sulla scelta di Palestra e risponde a un tifoso: “C’è sempre tempo per…”

social

Pistocchi si sbilancia sulla scelta di Palestra e risponde a un tifoso: “C’è sempre tempo per…”

Pistocchi si sbilancia sulla scelta di Palestra e risponde a un tifoso: “C’è sempre tempo per…” - immagine 1
Il pensiero del giornalista sportivo
Redazione1908

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

La scelta di Marco Palestra di trasferirsi al Chelsea ha aperto un dibattito che non si è ancora sopito. Un dibattito tra i tifosi e tra gli addetti ai lavori. C'è chi sostiene che la scelta sia giusta e coerente con quel percorso e chi pensa invece che l'offerta irrinunciabile abbia di fatto oscurato i ragionamenti di tipo calcistico. Ecco cosa ne pensa Maurizio Pistocchi, che a un tifoso ha risposto così: CONTINUA A LEGGERE.

Leggi anche
Tifosi divisi sul ritorno di Perisic all’Inter: nel post match il giocatore infiamma i social
Vaciago su Nico Paz: “Accordo demenziale? Questo accordo dimostra che per il...

© RIPRODUZIONE RISERVATA