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fcinter1908 social Pistocchi si sbilancia sulla scelta di Palestra e risponde a un tifoso: “C’è sempre tempo per…”
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Pistocchi si sbilancia sulla scelta di Palestra e risponde a un tifoso: “C’è sempre tempo per…”
Il pensiero del giornalista sportivo
La scelta di Marco Palestra di trasferirsi al Chelsea ha aperto un dibattito che non si è ancora sopito. Un dibattito tra i tifosi e tra gli addetti ai lavori. C'è chi sostiene che la scelta sia giusta e coerente con quel percorso e chi pensa invece che l'offerta irrinunciabile abbia di fatto oscurato i ragionamenti di tipo calcistico. Ecco cosa ne pensa Maurizio Pistocchi, che a un tifoso ha risposto così: CONTINUA A LEGGERE.
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