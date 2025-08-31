L'episodio che ha girato la partita dell'Inter contro l'Udinese è il rigore assegnato ai bianconeri dopo una revisione al VAR per un fallo di mano in area di Dumfries. Luca Marelli, su DAZN, ha passato in rassegna l'episodio: «Al 25esimo viene assegnato tramite VAr un calcio d rigore per il tocco di braccio, quello destro, un braccio che è larghissimo e il movimento è ad uscire. Non conta che il pallone fosse direzionato verso il centro dell'area. Conta la punibilità e il braccio si allarga al momento di testa di Bertola e il contatto è evidente. Poteva vederlo anche l'arbitro in campo ma il VAR ha riportato alla correttezza l'episodio».