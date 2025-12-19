Quando non siamo nemmeno a fine 2025, il Milan di Massimiliano Allegri, già senza coppe europee, è già fuori da Coppa Italia e Supercoppa Italiana, dopo l'eliminazione ieri in semifinale subita dal Napoli.
Pistocchi: "Allegri già fuori da Coppa Italia e Supercoppa. Ma scommettiamo che sarà colpa di…"
Pistocchi: “Allegri già fuori da Coppa Italia e Supercoppa. Ma scommettiamo che sarà colpa di…”
Maurizio Pistocchi ha criticato l'operato dell'allenatore rossonero scrivendo sui social:
"Il Milan della scorsa stagione, che era impegnato in tre competizioni, tra cambi di allenatore e problemi di vario genere, con allenatore Sergio Conceicao ha vinto la Supercoppa Italiana contro l’Inter e fatto la finale di Coppa Italia contro il Bologna. Quello di quest’anno, allenatore Allegri, con Modric e Rabiot, e senza le coppe, è già fuori dalla Coppa Italia e dalla finale di Supercoppa. Ma domani (oggi, ndr) sarà tutta colpa di Maignan. Scommettiamo?".
