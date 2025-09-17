Nel mirino è finito Giancarlo Marocchi, opinionista Sky, “pizzicato” da Maurizio Pistocchi per una frase tutt'altro che sportiva

Redazione1908 17 settembre - 15:10

Durante la pazza notte di Champions League che ha regalato uno spettacolare 4-4 tra Juventus e Borussia Dortmund, non sono mancati gli episodi curiosi. Non solo in campo, ma anche davanti ai microfoni. Nel mirino è finito Giancarlo Marocchi, opinionista Sky, “pizzicato” da Maurizio Pistocchi per una frase che ha fatto storcere più di un naso.

L’ex centrocampista bianconero, commentando un contrasto tra Thuram e Sabitzer che ha poi portato al gol dei tedeschi, si è lasciato andare a una considerazione singolare: “Perché Thuram che subisce un mezzo fallo, non pretende il fallo, cadendo, accentuando, facendo qualcosa?”. Parole abbastanza antisportive, sottolineate in negativo da Pistocchi.

Il giornalista ha subito replicato con tono pungente su X: “Bella lezione di sportività da Ciccio Marocchi”. A mettere ordine, con equilibrio, ci ha pensato Stefano Borghi. Il telecronista ha riportato la discussione sul piano tecnico, sottolineando come in realtà “il fallo non sembrava esserci, Sabitzer prende la palla”. Non c'era niente da accentuare, con buona pace di Marocchi.