Thomas Zilliacus torna a parlare dell’Inter e lo fa con parole dure. L’imprenditore finlandese ha commentato con toni preoccupati

L’imprenditore finlandese, che in passato aveva mostrato interesse per l’acquisto del club nerazzurro, ha commentato con toni preoccupati la situazione della squadra dopo le ultime prestazioni deludenti. In particolar modo, dopo la sconfitta 4-3 contro la Juventus, che ha relegato l'Inter a soli 3 punti in classifica dopo 3 giornate.

“Questa non è l’Inter che vogliamo vedere. Serve un intervento rapido, altrimenti la stagione finirà in un disastro”, ha scritto Zilliacus sui propri canali social. Zilliacus aveva manifestato interesse per l'Inter durante la presidenza Zhang. Tante interviste, tante chiacchiere ma in realtà mai un affondo concreto, con una proposta economicamente valida e con garanzie concrete.