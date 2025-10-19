Roma-Inter, Esposito spiega con un post come si può fermarlo

È entrato in un momento delicato della partita e Chivu gli ha chiesto di tenere palla e aiutare i compagni a difendere i tre punti

Eva A. Provenzano Caporedattore 19 ottobre 2025 (modifica il 19 ottobre 2025 | 16:52)

È entrato nel secondo tempo e ha mostrato di aver capito alla perfezione il compito che gli aveva assegnato Chivu: difendere il risultato, difendere la palla, aiutare i propri compagni a tenere gli avversari lontani dalla porta. E lui ha eseguito. Pio Esposito è entrato in un momento delicato della gara dell'Inter, quando la Roma stava tentando di recuperare con tutta la forza in corpo il risultato e stava provando almeno a pareggiare la rete segnata da Bonny dopo sei minuti dal fischio d'inizio e in un primo tempo che era stato davvero perfetto.

Ad un certo punto il 'ragazzino' era rimasto da solo in attacco, fuori Bonny prima e Lautaro poi, a suo supporto in avanti solo Frattesi. C'era da fare a sportellate e lui così ha fatto. Ha cercato di tenere botta quanto più possibile e di tenere palla anche quando sembrava ormai perduta: è riuscito a ricavare un calcio d'angolo da un pallone che sembrava ormai destinato alla Roma. E gli avversari per cercare di fermarlo e di portargli via il pallone hanno dovuto usare le maniere forti.

Pioha raccontato Roma-Inter con due foto postate su Instagram, tra le stories, accompagnate da due cuori nerazzurri. E sono due momenti in cui hanno tentato di tirarlo giù con tutte i metodi, anche cercando di strappargli i pantaloncini, ma lui ha resistito. Perché serviva resistere e portare a casa i tre punti che, almeno per una notte, sono stati l'aggancio alla vetta della classifica.