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fcinter1908 social La teoria di Pistocchi sul calo di rendimento di Di Gregorio alla Juventus: “Mi dicono che…”

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La teoria di Pistocchi sul calo di rendimento di Di Gregorio alla Juventus: “Mi dicono che…”

La teoria di Pistocchi sul calo di rendimento di Di Gregorio alla Juventus: “Mi dicono che…” - immagine 1
Il giornalista sportivo ha risposto ai tifosi sul tema portiere in casa Juve
Redazione1908

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Michele Di Gregorio è cresciuto nelle giovanili dell'Inter e prima di arrivare alla Juventus ha messo in mostra le sue qualità a Monza. La stagione in corso non è stata una stagione positiva per l'ex portiere nerazzurro. Sul tema si è scatenato anche un acceso dibattito sui social, tra tifosi e addetti ai lavori. Maurizio Pistocchi ha illustrato la teoria che secondo lui spiegherebbe il calo di Di Gregorio alla Juventus: CONTINUA A LEGGERE.

 

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