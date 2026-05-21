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fcinter1908 social La teoria di Pistocchi sul calo di rendimento di Di Gregorio alla Juventus: “Mi dicono che…”
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La teoria di Pistocchi sul calo di rendimento di Di Gregorio alla Juventus: “Mi dicono che…”
Il giornalista sportivo ha risposto ai tifosi sul tema portiere in casa Juve
Michele Di Gregorio è cresciuto nelle giovanili dell'Inter e prima di arrivare alla Juventus ha messo in mostra le sue qualità a Monza. La stagione in corso non è stata una stagione positiva per l'ex portiere nerazzurro. Sul tema si è scatenato anche un acceso dibattito sui social, tra tifosi e addetti ai lavori. Maurizio Pistocchi ha illustrato la teoria che secondo lui spiegherebbe il calo di Di Gregorio alla Juventus: CONTINUA A LEGGERE.
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