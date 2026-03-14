Doppio impiego per l'arbitro Daniele Chiffi in questo weekend di Serie A . Uno per la sfida di San Siro tra Inter e Atalanta terminato 1-1, l'altro invece per il posticipo di domani sera tra Lazio e Milan. Ecco il commento di MAurizio Pistocchi su X:

"Tra le curiosità e le bizzarrie del designatore Rocchi c’è anche il doppio impiego di Chiffi : che al sabato é Avar di Inter-Atalanta e la domenica Var di Lazio-Milan. Che Dio ci aiuti", ha scritto.