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fcinter1908 social Pistocchi: “Che Dio ci aiuti: Chiffi aVar di Inter-Atalanta e domani Var di Lazio-Milan…”

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Pistocchi: “Che Dio ci aiuti: Chiffi aVar di Inter-Atalanta e domani Var di Lazio-Milan…”

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Doppio impiego per l'arbitro Daniele Chiffi in questo weekend di Serie A: il commento di Maurizio Pistocchi in merito
Alessandro Cosattini Redattore 

Pistocchi: “Che Dio ci aiuti: Chiffi aVar di Inter-Atalanta e domani Var di Lazio-Milan…”- immagine 2
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Doppio impiego per l'arbitro Daniele Chiffi in questo weekend di Serie A. Uno per la sfida di San Siro tra Inter e Atalanta terminato 1-1, l'altro invece per il posticipo di domani sera tra Lazio e Milan. Ecco il commento di MAurizio Pistocchi su X:

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"Tra le curiosità e le bizzarrie del designatore Rocchi c’è anche il doppio impiego di Chiffi : che al sabato é Avar di Inter-Atalanta e la domenica Var di Lazio-Milan. Che Dio ci aiuti", ha scritto.

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