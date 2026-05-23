Social, Pistocchi toglie Chivu dagli MVP stagionali: “Ecco i miei 7 nomi”

Nel giorno in cui la Lega Serie A ha ufficializzato i premi stagionali del campionato 2025/26, anche Maurizio Pistocchi ha voluto dire la sua

Nel giorno in cui la Lega Serie A ha ufficializzato i premi stagionali del campionato 2025/26, anche Maurizio Pistocchi ha voluto dire la sua con una personale classifica dei migliori dell’anno. Una top list che, inevitabilmente, ha acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori.