Nel giorno in cui la Lega Serie A ha ufficializzato i premi stagionali del campionato 2025/26, anche Maurizio Pistocchi ha voluto dire la sua con una personale classifica dei migliori dell’anno. Una top list che, inevitabilmente, ha acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori.
social
Social, Pistocchi toglie Chivu dagli MVP stagionali: “Ecco i miei 7 nomi”
Per il giornalista, il miglior portiere della stagione è stato Marco Carnesecchi, protagonista di un’annata di altissimo livello con l’Atalanta. In difesa, invece, la scelta è ricaduta su Manuel Akanji, indicato da Pistocchi come il miglior difensore della Serie A nella sua prima stagione con la maglia dell’Inter.
A centrocampo spazio all’esperienza e alla qualità di Luka Modric, mentre in attacco non poteva mancare Lautaro Martinez. Il capitano dell’Inter continua a essere il punto di riferimento offensivo dei nerazzurri, trascinatore tecnico ed emotivo della squadra.
Per quanto riguarda la panchina, Pistocchi ha premiato Cesc Fabregas. Oggettivamente, difficile poter condividere e giustificare l'esclusione di Cristian Chivu, che ha raccolto un'Inter demoralizzata e l'ha portata a dominare la scena italiana.
Il riconoscimento di miglior giovane è andato invece a Nico Paz, talento argentino del Como e sogno di mercato nerazzurro.
Infine, il premio più importante: quello di miglior giocatore assoluto della Serie A 2025/26. Qui Pistocchi ha scelto Federico Dimarco, autore di una stagione straordinaria con la maglia dell’Inter: 6 gol e 18 assist per un'annata da record.
© RIPRODUZIONE RISERVATA