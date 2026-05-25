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fcinter1908 social Pistocchi: “Che delusioni enormi, ecco cosa dicevo a settembre della Serie A. Oggi penso che…”
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Pistocchi: “Che delusioni enormi, ecco cosa dicevo a settembre della Serie A. Oggi penso che…”
La griglia di settembre, i verdetti di ieri
Maurizio Pistocchi, a settembre, aveva detto la sua in merito alla griglia di partenza della Serie A pronosticando le squadre favorite alla corsa scudetto. Sorprendente è stato Chivu con l'Inter, che alla prima stagione sulla panchina nerazzurra ha portato in viale della Liberazione ben due trofei: scudetto e Coppa Italia. Ecco cosa fa notare Pistocchi oggi, a verdetti ormai sanciti: CONTINUA A LEGGERE.
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