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fcinter1908 social Topalovic, primo assist con l’Inter. Thuram lo esalta: “Anche io ho bisogno di passaggi così!”

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Topalovic, primo assist con l’Inter. Thuram lo esalta: “Anche io ho bisogno di passaggi così!”

Topalovic, primo assist con l’Inter. Thuram lo esalta: “Anche io ho bisogno di passaggi così!” - immagine 1
Il centrocampista sloveno, classe 2006, ha propiziato il gol di Diouf con un preciso pallone in profondità
Fabio Alampi Redattore 

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Sono bastati meno di 10 minuti a Luka Topalovic per lasciare il segno: il centrocampista sloveno, entrato in campo nel finale di Bologna-Inter, ha propiziato il gol del definitivo 3-3 firmato da Diouf con uno splendido passaggio filtrante in profondità, per quello che è stato il suo primo assist in Serie A.

Topalovic, primo assist con l’Inter. Thuram lo esalta: “Anche io ho bisogno di passaggi così!”- immagine 2
Getty Images

Tra i tanti messaggi di complimenti ricevuti c'è anche quello di Marcus Thuram, che su Instagram ha esaltato il suo giovane compagno di squadra: "Anche io ho bisogno di passaggi così!". "Affare fatto!", la replica del gioiellino nerazzurro.

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