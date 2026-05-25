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fcinter1908 social Topalovic, primo assist con l’Inter. Thuram lo esalta: “Anche io ho bisogno di passaggi così!”
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Topalovic, primo assist con l’Inter. Thuram lo esalta: “Anche io ho bisogno di passaggi così!”
Il centrocampista sloveno, classe 2006, ha propiziato il gol di Diouf con un preciso pallone in profondità
Sono bastati meno di 10 minuti a Luka Topalovic per lasciare il segno: il centrocampista sloveno, entrato in campo nel finale di Bologna-Inter, ha propiziato il gol del definitivo 3-3 firmato da Diouf con uno splendido passaggio filtrante in profondità, per quello che è stato il suo primo assist in Serie A.
Tra i tanti messaggi di complimenti ricevuti c'è anche quello di Marcus Thuram, che su Instagram ha esaltato il suo giovane compagno di squadra: "Anche io ho bisogno di passaggi così!". "Affare fatto!", la replica del gioiellino nerazzurro.
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