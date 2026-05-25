Il centrocampista sloveno, classe 2006, ha propiziato il gol di Diouf con un preciso pallone in profondità

Sono bastati meno di 10 minuti a Luka Topalovic per lasciare il segno: il centrocampista sloveno, entrato in campo nel finale di Bologna-Inter, ha propiziato il gol del definitivo 3-3 firmato da Diouf con uno splendido passaggio filtrante in profondità, per quello che è stato il suo primo assist in Serie A.