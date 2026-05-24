Il finale del campionato di Serie A ha fatto saltare tutti i pronostici fatti fino ad oggi: l'ammissione di Capuano

Finale incredibile di Serie A, con Milan e Juventus che rimangono fuori dalla Champions League in favore di Roma e Como. Un esito completamente inaspettato fino a questa sera, un verdetto impronosticabile.

A farne le spese, a livello social, anche chi si era sbilanciato in altre direzioni. Tra questi c'è Giovanni Capuano, che si era detto certo della qualificazione dei rossoneri. Questa la sua simpatica ammissione: "Vi anticipo (forse): avevo scritto una minchiata! Sfogatevi pure!".