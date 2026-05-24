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fcinter1908 social Social, pronostico Capuano su Milan e Como diventa incredibile autogol: “Sfogatevi, ho scritto…”

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Social, pronostico Capuano su Milan e Como diventa incredibile autogol: “Sfogatevi, ho scritto…”

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Il finale del campionato di Serie A ha fatto saltare tutti i pronostici fatti fino ad oggi: l'ammissione di Capuano
Fabio Alampi Redattore 

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Finale incredibile di Serie A, con Milan e Juventus che rimangono fuori dalla Champions League in favore di Roma e Como. Un esito completamente inaspettato fino a questa sera, un verdetto impronosticabile.

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Getty Images

A farne le spese, a livello social, anche chi si era sbilanciato in altre direzioni. Tra questi c'è Giovanni Capuano, che si era detto certo della qualificazione dei rossoneri. Questa la sua simpatica ammissione: "Vi anticipo (forse): avevo scritto una minchiata! Sfogatevi pure!".

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