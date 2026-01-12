Inter e Napoli «due squadre forti che hanno alzato il livello del calcio moderno e della Serie A». Dopo il due a due maturato in campo a San Siro l'allenatore dell'Inter, Cristian Chivu ha sintetizzato quanto accaduto nella sfida contro la formazione di Conte. Da una parte la squadra campione d'Italia, dall'altra la squadra che nella scorsa stagione ha dovuto lasciare il titolo per un solo punto. Un due a due che racconta di un equilibrio sostanziale tra le due concorrenti e che non permette la prima mini fuga dei nerazzurri.

A fine serata è arrivato il commento social di uno dei protagonisti della partita, Juan Jesus, che ha avuto anche un passato da interista. Questo il suo commento rispetto al pari di San Siro: "Carattere, fame e identità. Oggi abbiamo dimostrato ancora una volta il motivo per cui abbiamo il tricolore cucito sulle nostre maglie", si legge nel post pubblicato. Un post apprezzatissimo dai tifosi napoletani e pure da un altro ex Inter, suo compagno ora al Napoli, Politano.