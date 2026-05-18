Questa mattina la Lega Calcio Serie A ha comunicato data e orari delle partite della 38esima giornata. E se la lotta per l'Europa è stata inserita nello slot delle 20.45 di domenica 24, la partita dell'Inter è stata anticipata a sabato.
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fcinter1908 social Fissata la data di Bologna-Inter. L’ironia di Biasin: “Storicamente…”
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Fissata la data di Bologna-Inter. L’ironia di Biasin: “Storicamente…”
Il giornalista scherza sull'ultimo impegno in Serie A della squadra nerazzurra già campione d'Italia
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Si giocherà a Bologna alle 18. Una partita che molto probabilmente, dato le ultime stagioni, al momento della pubblicazione dei calendari aveva un po' preoccupato i tifosi nerazzurri. Ma la squadra di Chivu ha vinto con largo anticipo il 21esimo scudetto.
Il giornalista ha scritto un post ironico sull'anticipo del 23 maggio: "Bologna-Inter, Dall'Ara, 23 maggio alle 18. Partita storicamente ostica. Speriamo bene".
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