FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 social Pistocchi è una furia: “Lo sa Caressa e lo sanno tutti, ma stanno zitti. Prima o poi…”

social

Pistocchi è una furia: “Lo sa Caressa e lo sanno tutti, ma stanno zitti. Prima o poi…”

Pistocchi è una furia: “Lo sa Caressa e lo sanno tutti, ma stanno zitti. Prima o poi…” - immagine 1
La rivendicazione del giornalista sportivo
Redazione1908

Maurizio Pistocchi ha postato sui social una rivendicazione relativa al Gala del Calcio. Il giornalista sportivo ne ha ricostruito l'origine, sottolineando che l'attuale format è una copia Pistocchi ha puntato il dito contro i giornalisti che ignorano la paternità dell'evento nel quale si assegnano i premi più importanti ai calciatori, con un retroscena e un avvertimento: CONTINUA A LEGGERE.

Leggi anche
VIDEO / Inter, gli auguri di un Natale nerazzurro: “Significa non essere mai…”
Caressa perde la pazienza con Runjaic: “Se non ha voglia di parlare…” –...

© RIPRODUZIONE RISERVATA