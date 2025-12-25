FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 social VIDEO / Inter, gli auguri di un Natale nerazzurro: “Significa non essere mai…”

social

VIDEO / Inter, gli auguri di un Natale nerazzurro: “Significa non essere mai…”

VIDEO / Inter, gli auguri di un Natale nerazzurro: “Significa non essere mai…” - immagine 1
Il messaggio del club nerazzurro a tutti i tifosi dell'Inter del mondo nel giorno del Natale: il video sui social
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Un Natale a tinte nerazzurre. Attraverso i propri canali social, l'Inter ha pubblicato un messaggio di auguri a tutti i tifosi.

Il club nerazzurro ha postato un video per augurare una serenità festività natalizia 'agli interisti di tutto il mondo': "Inter Christmas significa non essere mai soli a casa".

Leggi anche
Caressa perde la pazienza con Runjaic: “Se non ha voglia di parlare…” –...
Yildiz dopo Juventus-Roma: “Grandi serate, grandi momenti. Una vittoria…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA