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Arrivano aggiornamenti importanti da Appiano Gentile alla vigilia di Atalanta-Inter. Nel corso del tg di Sport Mediaset, l'inviata al centro sportivo dei nerazzurri ha riportato l'ultima notizia su Piotr Zielinski, che ieri si era già allenato a parte perché ancora dolorante alla pianta del piede, nonostante avesse giocato titolare con la Polonia martedì. Ma c'è anche una possibile sorpresa di formazione all'orizzonte.

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"Zielinski neanche stamattina si è allenato in gruppo e quasi certamente non partirà per Bergamo. Potrebbe esserci una novità sulla difesa, con Pavard verso una maglia da titolare e per la prima volta pronto a lavorare sull’asse con Spence", le parole della giornalista.