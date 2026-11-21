Mercato, cosa si sono detti l'Inter e l'agente di Varela. Ma in pista c'è Mendy: gli scenari

Paul Mendy, attaccante classe 2007 del Cagliari, è finito nel mirino dell'Inter "in tempi non sospetti". La Gazzetta dello Sport, sul suo sito, parla del giocatore che è diventato nel giro di un anno fondamentale per Pisacane. Il giocatore del club sardo viene seguito dalle big ma specie dall'Inter che ha da un po' drizzato le antenne sul ragazzo.

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"Osservatori inviati per monitorarlo da vicino, report dettagliati e molto positivi, un interesse che può sbocciare in maniera più concreta nei prossimi mesi", spiega la rosea.

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Non ci sono stati finora contatti con l'entourage del ragazzo o con il club rossoblù ma si continuano a registrare "le visualizzazioni" da parte dei dirigenti nerazzurri.

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"Sono stati mandati alcuni emissari a monitorarlo da vicino: a metà ottobre scorso, a Monza, si era presentato Baccin in persona - in compagnia di Ausilio - ma il 4-0 brianzolo aveva acceso i fari più che altro su Varela. Un mesetto prima alcuni scout nerazzurri si erano presentati alla New Balance Arena di Bergamo dove invece Mendy aveva deciso la partita con gol. I report redatti dagli osservatori nerazzurri erano stati super positivi, ma un eventuale affondo dipenderà da... Bonny. Difficile, in caso di permanenza del francese ex Parma, che l'Inter avvii la trattativa con il Cagliari per allargare il proprio parco attaccanti. Ma se dovesse dire addio in estate...", conclude la rosea.

(Fonte: gazzetta.it)