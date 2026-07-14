Non è la prima volta che Paola Ferrari, giornalista sportiva della Rai, rimarca il fastidio nel vedere colleghe che si focalizzano molto sull'aspetto esteriore. Di recente, in un'intervistaal settimanale di gossip Chi, Paola Ferrari si era riferita a Diletta Leotta in modo critico, ribadendo come elemento negativo la sponsorizzazione di un "esempio femminile che valorizza o punta esclusivamente sull’attrazione fisica suscitata negli uomini come motivo di interesse». A queste dichiarazioni ha voluto rispondere anche Maurizio Pistocchi: CONTINUA A LEGGERE.
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Pistocchi ha un messaggio per Paola Ferrari: “Mi duole doverle dire che la sua polemica…”
Il messaggio del giornalista sportivo dopo le dichiarazioni della conduttrice della Rai
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