L'Inter di Cristian Chivu convince alla prima di campionato e straccia il Torino con un pesante 5:0 tra le mura di casa. C'era grande curiosità per quanto riguarda i nerazzurri, che hanno cambiato guida tecnica. Ecco come ha analizzato il match Maurizio Pistocchi: "Debutta con un 5:0 a spese di un povero Toro la vecchia / nuova Inter di Chivu: vecchia perché la disposizione e i concetti di gioco sono gli stessi di Inzaghi, nuova perché Barella fa - bene- il centrocampista e da mezzala destra debutta- bene- Sucic. Segnano Bastoni ( di testa ) Thuram (doppietta, destro incrociato e colpo di testa) Lautaro e anche Bonny. Un debutto di qualità, che dimostra che anche quest’anno i nerazzurri lotteranno testa a testa con il Napoli per lo Scudetto".
"L'Inter ha pressato molto più alta rispetto a quella di Inzaghi e ha anche verticalizzato di più", hanno fatto notare in tanti sui social. Ma Pistocchi non è d'accordo: "Lei di partite di Inzaghi ne ha viste poche. Oppure ha poca memoria". "Questa Inter molto più verticale e gioca meno sugli esterni", ha ribadito un altro tifoso. Questa la replica del giornalista sportivo: "L’Inter ha sempre alternato pressing alto a difesa bassa, questa sera ha avuto il 61% di possesso palla e completato 596 passaggi. Le verticalizzazioni sono state come sempre sulle due punte, una viene incontro l’altra va in profondità. Credo che lei faccia confusione".
