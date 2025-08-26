FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 social Inter di Chivu più verticale? Pistocchi replica: “Avete visto poche partite di Inzaghi perché…”

social

Inter di Chivu più verticale? Pistocchi replica: “Avete visto poche partite di Inzaghi perché…”

Inter di Chivu più verticale? Pistocchi replica: “Avete visto poche partite di Inzaghi perché…” - immagine 1
Il dibattito con i tifosi nerazzurri sui social
Redazione1908

L'Inter di Cristian Chivu convince alla prima di campionato e straccia il Torino con un pesante 5:0 tra le mura di casa. C'era grande curiosità per quanto riguarda i nerazzurri, che hanno cambiato guida tecnica. Ecco come ha analizzato il match Maurizio Pistocchi: "Debutta con un 5:0 a spese di un povero Toro la vecchia / nuova Inter di Chivu: vecchia perché la disposizione e i concetti di gioco sono gli stessi di Inzaghi, nuova perché Barella fa - bene- il centrocampista e da mezzala destra debutta- bene- Sucic. Segnano Bastoni ( di testa ) Thuram (doppietta, destro incrociato e colpo di testa) Lautaro e anche Bonny. Un debutto di qualità, che dimostra che anche quest’anno i nerazzurri lotteranno testa a testa con il Napoli per lo Scudetto".

Inter di Chivu più verticale? Pistocchi replica: “Avete visto poche partite di Inzaghi perché…” - immagine 1
Inter di Chivu più verticale? Pistocchi replica: &#8220;Avete visto poche partite di Inzaghi perché&#8230;&#8221;

Il dibattito con i tifosi

—  

"L'Inter ha pressato molto più alta rispetto a quella di Inzaghi e ha anche verticalizzato di più", hanno fatto notare in tanti sui social. Ma Pistocchi non è d'accordo: "Lei di partite di Inzaghi ne ha viste poche. Oppure ha poca memoria". "Questa Inter molto più verticale e gioca meno sugli esterni", ha ribadito un altro tifoso. Questa la replica del giornalista sportivo: "L’Inter ha sempre alternato pressing alto a difesa bassa, questa sera ha avuto il 61% di possesso palla e completato 596 passaggi. Le verticalizzazioni sono state come sempre sulle due punte, una viene incontro l’altra va in profondità. Credo che lei faccia confusione".

Leggi anche
Inter di Chivu più verticale? Pistocchi replica: “Avete visto poche partite di Inzaghi...
Nasce il FANTACALCIO di FcInter1908: iscrizione, premi e come partecipare

© RIPRODUZIONE RISERVATA