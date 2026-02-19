Paolo Ziliani è tornato in qualche modo sull'ipocrisia delle vicenda degli stagisti allontanati da Sky dopo un'esultanza per un gol dell'Inter. Il giornalista sportivo ha aggiunto una disanima dell'ultima telecronaca di Galatasaray-Juventus ad opera di Sky con Federico Zancan e Giancarlo Marocchi, concentrandosi su alcune sfumature - secondo il suo punto di vista - estremamente fastidiose: CONTINUA A LEGGERE.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 social Ziliani punta il dito su Sky per Galatasaray-Juve: “Prova terribile per Marocchi. Pago e non…”
social
Ziliani punta il dito su Sky per Galatasaray-Juve: “Prova terribile per Marocchi. Pago e non…”
La critica durissima del giornalista sportivo ad una delle voci di Sky
© RIPRODUZIONE RISERVATA