La moglie dell'ex capitano, sui social, con una battuta fa capire quanto siano stati apprezzati i tre punti fatti al Bentegodi da Chivu e i suoi ragazzi

Eva A. Provenzano Caporedattore 2 novembre - 17:10

Gli interisti possono immaginarlo. Cosa è successo quando la palla si è infilata alle palle di Montipò con un autogol dopo tutta la sofferenza della gara del Bentegodi quando il risultato sembrava inchiodato sull'uno a uno e non voleva saperne di cambiare? A casaZanettisarà successo l'impossibile. Parola di mamma Paula che di solito posta l'esultanza di Tomas, il più piccolo dei figli dell'ex capitano nerazzurro, quando da casa o allo stadio urla davanti ai gol dei giocatori nerazzurri.

Quella di Verona è stata una partita davvero difficile, vinta - come ha ammesso anche Chivu - con quel pizzico di fortuna che ogni tanto serve a tirare fuori il massimo dalle partite sporche e incontrovertibili. Si è visto anche dall'esultanza di giocatori in campo e panchina che hanno riconosciuto il peso dei tre punti. E ogni tifoso a casa si sarà liberato da quel peso. Lo avranno fatto anche i figli di Zanetti che però questa volta non vengono postati.

Questa volta la moglie del vice presidente dell'Inter, ha postato l'esultanza di Chivu e il post dell'Inter: Bastoni che si fionda sul mister, gli sale in braccio, lui che corre in scivolata verso i suoi ragazzi e rovina la divisa.

Paula ha aggiunto: "Visto che quello che è successo a casa mia non è pubblicabile". Come tante reazioni degli interisti che per quel gol avranno sfogato sofferenza e gioia tutte insieme. Un'esplosione che vale tre punti e un altro pezzetto di forza acquisito per andare avanti a sperare.