C'era Davide Frattesi nella formazione titolare che ha giocato contro il Bodo in Champions League . Il giocatore nerazzurro, che ha tentato di inserirsi tante volte nell'area avversaria a caccia di quel gol che avrebbe potuto sbloccare la partita e svoltare pure la sua stagione, ha commentato l'eliminazione dall'Europa questa mattina, in una stories di Instagram, e già guarda avanti.

"Dispiace tantissimo. Ma abbiamo ancora grandi obiettivi da raggiungere", ha scritto il centrocampista. Accompagnando il suo commento con un Forza Inter. Ha ribadito così quanto detto anche da Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, a fine partita quando ha spiegato che le due gare contro il Bodo devono subito essere archiviate. "Sono stati più bravi e c'è da ammetterlo - ha detto in sostanza - adesso guardiamo avanti. Ci siamo costruiti qualcosa di importante. Mancano 12 gare e quella contro il Genoa sarà importante".