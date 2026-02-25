Riconcentrarsi, ritrovare il focus. All'indomani dall'eliminazione in Champions per mano del Bodo, l'Inter si lecca le ferite, ma non ha troppo tempo di pensare ad errori e rimpianti perché sabato si torna in campo e, come Chivu stesso ha detto, arriva una partita importante, quella contro il Genoa di De Rossi. Importante perché bisogna concentrare tutte le energie sul campionato, tenere le giuste distanze dalle rivali e tirare dritto sulla propria strada. "Ci siamo costruiti un'occasione importante - ha detto l'allenatore interista - ma mancano ancora 12 partite". Il focus appunto.

Anche Frattesi, come l'allenatore ha parlato di altri obiettivi da raggiungere. Per Lautaro c'è un doppio obiettivo: il finale di stagione non è l'unico perché è infortunato quindi il suo compito è tornare prima possibile e rimettersi a disposizione di compagni e allenatore. È al momento il capo cannoniere della Serie A e deve difendere con i suoi gol quel possibile titolo ma, come dice spesso lui, innanzitutto la posizione dell'Interin classifica. Il calciatore, che era partito alla volta di Madrid e si è sottposta alle cure necessarie a distanza, è tornato in questi giorni a Milano e ieri sera era a San Siro vicino ai suoi compagni alle prese con la difficile, che poi si è rivelata impossibile, rimonta di Champions.