171 gol sono un numero sfacciatamente grande. Lautaro Martinez non si ferma e conquista un altro record, superando Roberto Boninsegna nella classifica marcatori della storia dell'Inter. L'ex bomber nerazzurro si è espresso a proposito del traguardo del Toro in termini lusinghieri e positivi. Con un'annotazione a margine.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 social La precisazione di Boninsegna sul record di Lautaro: “Lo ammiro ma non bisogna dimenticare…”
social
La precisazione di Boninsegna sul record di Lautaro: “Lo ammiro ma non bisogna dimenticare…”
Il commento dell'ex bomber nerazzurro a proposito del record del Toro
Come sottolineato da Bruno Longhi, Boninsegna ha commentato ad "Apericalcio": “Ho una grande ammirazione per Lautaro Martinez perché è il leader dell’Inter e perché mi ha raggiunto a quota 171 gol. Ma non bisogna dimenticare che io li ho segnati giocando circa 80 partite di meno”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA