L'ex nerazzurro ha esultato per la prima rete del fratello con la maglia della Nazionale: è arrivato nella gara di qualificazione ai Mondiali contro l'Estonia

Eva A. Provenzano Caporedattore 11 ottobre 2025 (modifica il 11 ottobre 2025 | 23:30)

È arrivato il primo gol con la maglia dell'Italia. Pio Esposito ha esordito a settembre con la maglia della Nazionale maggiore e questa sera, contro l'Estonia non è partito da titolare. C'era Kean nella formazione iniziale schierata da Gattuso. Il giocatore dell'Inter è entrato al 15esimo, ha sostituito il marcatore del primo gol della serata che si è fatto male alla caviglia.

Un'ottima partita la sua che ha poi trovato il gol grazie ad un'apertura di Barella verso Spinazzola che dalla sinistra gli ha servito la palla che lui ha concretizzato. Un bel gol che ha fatto esultare anche il ct in panchina.

E anche il fratello Sebastiano da casa ha esultato per il fratellino. L'ex giocatore nerazzurro, che in estate è passato al Cagliari, ha condiviso con i suoi follower la gioia per la prima rete in Nazionale di Pio - che ha dedicato la rete alla sua famiglia - e in una storia di Instagram lo ha taggato con un'espressione in dialetto che rafforza il concetto e la felicità: "Ma c cazz e gol è fatt"...