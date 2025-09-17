L'ex difensore, oggi opinionista per Mediaset, è stato ospite dell'Inter e ha avuto modo di scambiare quattro chiacchiere con l'ex compagno Chivu e il suo staff

Eva A. Provenzano Caporedattore 17 settembre 2025 (modifica il 17 settembre 2025 | 16:46)

Nei giorni scorsi Andrea Ranocchia è stato ad Appiano Gentile e sui social ha pubblicato le immagini della sua visita nel centro sportivo dell'Inter e della sua chiacchierata con mister Chivu e con il suo staff tecnico. "Bello tornare a casa", ha scritto l'ex difensore che oggi fa l'opinionista per SportMediaset e ha pubblicato le foto della sua visita alla Pinetina.

Ranocchia, che è arrivato all'Inter nel 2011 è anche un ex compagno di squadra di Chivu: hanno condiviso lo spogliatoio fino al 2014. Nelle foto ce n'è anche una di Francesco Pio Esposito e Sebastiano, il fratello dell'attaccante nerazzurro, ha commentato con un "forte quellon con le scarpe rosa". "Forte", ha replicato Ranocchia.

E entrambi hanno fatto incetta di like. Oggi potrebbe essere, dopo l'esordio in Serie A con la maglia della prima squadra e l'esordio con la Nazionale italiana, il giorno dell'esordio in Champions per il giovane attaccante interista tanto atteso dai tifosi interisti.