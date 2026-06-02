Fabio Ravezzani, ospite di Juventibus, smonta i sogni dei tifosi juventini relativi all'inchiesta su Rocchi, portata avanti dal pm Ascione

Redazione1908 2 giugno - 13:05

Fabio Ravezzani, ospite di Juventibus, smonta i sogni dei tifosi juventini relativi all'inchiesta su Rocchi, portata avanti dal pm Ascione:

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"A me sembra che Ascione faccia un po' rima con pasticcione in questa inchiesta. Lui a un certo punto ha convocato i cronisti. Per dire 'no', io penso che avremo grandi prospettive eccetera eccetera eccetera. Però gli stessi cronisti di giudiziaria, perché poi dobbiamo anche uscire da un equivoco che piace tanto agli juventini, come piaceva agli interisti, noi siamo il popolo perseguitato, in realtà noi avevamo molta fame di notizie.

Michael Cuomo, che è il mio giornalista, che è di fede milanista, che sicuramente vede nell'Inter una rivale...godrebbe come un riccio a raccontarci, ma lo sapete che adesso viene fuori la fine del mondo? Lui per primo mi ha detto, ma io ho parlato con i cronisti di giudiziari. E dice: "Hanno tutti l'impressione che questo PM non stia trovando molto, che sia più la sua voglia di trovare, ma che poi stringi, stringi, rimanga ben poco'.

È uno che ha convocato Zazzaroni per dire: 'Ma mi spieghi un po' come funzionano le designazioni? Ha fatto delle cose stranissime. Cari amici della Juve, non si può essere garantisti a giorni alterni. Io sulla Juve sono stato iper garantista e lo sa benissimo Massimo Zampini. Però non è che posso adesso portare alla gogna l'Inter perché fa comodo, perché piace. E questo qui ha fatto un'inchiesta, l'ha confermato, partendo dalla denuncia di un avvocato di Verona che ha visto l'Inter-Verona e non ha visto la gomitata di Bastoni prima del gol dell'Inter. Ma ragazzi, ma lo sapete che così, in ogni partita, ci sono dieci denunce di cittadini?"