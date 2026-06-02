Francia, siparietto Rabiot-Thuram. L’interista: “Caduto dal letto. In Italia…”

I due calciatori, tramite i social della Federazione, hanno raccontato la mattinata nel ritiro francese

Eva A. Provenzano Caporedattore 2 giugno 2026 (modifica il 2 giugno 2026 | 10:52)

Avversari a Milano, compagni nella Francia. Sui social della Federazione francese c'è il siparietto tra Adrien Rabiot e Marcus Thuram. Una breve intervista fatta dal giocatore del Milan all'attaccante dell'Inter che descrive la giornata in ritiro.

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«Dai raccontaci un po' come è cominciata la giornata», chiede il giocatore rossonero. «Mi sono svegliato, sono caduto dal letto, sono rotolato dalle scale e sono arrivato nello spogliatoio, tutto di corsa, rotolando», ride Marcus.

-Non sei andato a fare colazione?

No. Avevamo appuntamento nello spogliatoio alle 10.30. Erano le 10.15 e quindi ho messo su un po' di musica e bevuto un po' di tè.

-Dopo cosa hai fatto? Sei sceso nella sala del fisioterapista?

Si, sono sceso a fare qualche esercizio di mobilitazione, riscaldamento. Oggi doppia seduta e nel pomeriggio lavoreremo con il pallone, questa mattina abbiamo una sessione grossa di allenamento.

-Va bene, sei comunque pronto?

E sì, tu lo sai. Noi che giochiamo in Italia sappiamo che tutti passa per questo, i risultati. È la cultura italiana che fa questo: ormai siamo abituati al lavoro fisico.

-Grazie per aver risposto alle mie domande. Ti lascio preparare ora.

Grazie per aver speso tempo con me. Grazie, un bacio.

(Fonte: Equipe de France)