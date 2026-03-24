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fcinter1908 social Ravezzani: “Marotta cavalca con furbizia un concetto, ma perfetto quando dice che…”

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Ravezzani: “Marotta cavalca con furbizia un concetto, ma perfetto quando dice che…”

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Il commento del direttore di TL
Redazione1908

Il direttore Fabio Ravezzani ha analizzato il pareggio dell'Inter con la Fiorentina: "L’Inter si fa rimontare e spesso resta in balia della Fiorentina. Thuram inutile, Pio bravo ma non può reggere da solo l’attacco. Col ritorno di Lautaro le cose miglioreranno. Ma 2 punti in 3 partite sono segno inequivocabile di squadra stanca (non si ferma da quasi 2 anni)". Ravezzani ha poi espresso un giudizio sull'episodio da moviola, che ha acceso le polemiche, e commentato le parole di Beppe Marotta: CONTINUA A LEGGERE.

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