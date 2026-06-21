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Sabatini a Radio Sportiva: “Ipotesi scambio Real-Inter per Nico Paz: non è fantamercato”

Sabatini a Radio Sportiva: “Ipotesi scambio Real-Inter per Nico Paz: non è fantamercato” - immagine 1
Lo scenario prospettato dal giornalista sportivo
Redazione1908

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In queste ore Sandro Sabatini ha ipotizzato una sorta di accordo verbale tra Florentino Perez e Beppe Marotta che coinvolgerebbe Nico Paz. Il Como di Fabregas entrando nelle coppe deve rispettare i paletti del Fairplay e non può permettersi di spendere 60 mln per l'argentino. In questo caso il Real Madrid potrebbe concedere all'Inter una corsia preferenziale? Secondo Sabatini c'è un'ipotesi che potrebbe portare a sigillare l'incredibile affare: CONTINUA A LEGGERE.

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