In queste ore Sandro Sabatini ha ipotizzato una sorta di accordo verbale tra Florentino Perez e Beppe Marotta che coinvolgerebbe Nico Paz. Il Como di Fabregas entrando nelle coppe deve rispettare i paletti del Fairplay e non può permettersi di spendere 60 mln per l'argentino. In questo caso il Real Madrid potrebbe concedere all'Inter una corsia preferenziale? Secondo Sabatini c'è un'ipotesi che potrebbe portare a sigillare l'incredibile affare: CONTINUA A LEGGERE.