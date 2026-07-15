La Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione per Gianluca Rocchi nel filone sulle presunte designazioni arbitrali pro-Inter; per i pm non è emerso un “sistema strutturato” di frode sportiva, mentre gli atti sono stati trasmessi a Figc e Coni per eventuali valutazioni sportive. Fabio Ravezzani commenta così: CONTINUA A LEGGERE