La Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione per Gianluca Rocchi nel filone sulle presunte designazioni arbitrali pro-Inter
Caso Palestra, le colpe dell'Inter e la ricostruzione precaria di Lucci: 4 falle, una pesante
La Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione per Gianluca Rocchi nel filone sulle presunte designazioni arbitrali pro-Inter; per i pm non è emerso un “sistema strutturato” di frode sportiva, mentre gli atti sono stati trasmessi a Figc e Coni per eventuali valutazioni sportive. Fabio Ravezzani commenta così: CONTINUA A LEGGERE
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