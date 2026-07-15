La Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione per Gianluca Rocchi nel filone sulle presunte designazioni arbitrali pro-Inter

Redazione1908
Lucci Marotta

Caso Palestra, le colpe dell'Inter e la ricostruzione precaria di Lucci: 4 falle, una pesante

La Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione per Gianluca Rocchi nel filone sulle presunte designazioni arbitrali pro-Inter; per i pm non è emerso un “sistema strutturato” di frode sportiva, mentre gli atti sono stati trasmessi a Figc e Coni per eventuali valutazioni sportive. Fabio Ravezzani commenta così: CONTINUA A LEGGERE

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha commentato così la convocazione di alcuni giornalisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti