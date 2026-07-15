Le parole del giornalista sul mercato Inter e sul caso Rocchi
Caso Palestra, le colpe dell'Inter e la ricostruzione precaria di Lucci: 4 falle, una pesante
MAROTTA
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Il giornalista Sandro Sabatini ha commentato gli argomenti relativi all'Inter e l'inchiesta arbitri sul suo canale YouTube:
Le parole su Palestra? Su questo non mi è piaciuto per niente, Marotta ha trattato comunque Palestra e l'Atalanta come gente che ha fatto una scelta sbagliata. Si può discutere dal punto di vista romantico, emotivo, del made in Italy, ma che quella di Palestra sia una scelta sbagliata no, ecco, e che sia scorretta tanto meno.
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