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Delle manovre di mercato in casa Inter e delle opzioni per la fascia destra ha parlato Fabrizio Biasin sui social di Libero:

Esterno destro in casa Inter: la vera telenovela dell'estate tra i nerazzurri. Il piano A doveva essere Marco Palestra, sappiamo perfettamente com'è andata. L'ex giocatore del Cagliari, di proprietà dell'Atalanta, è diventato un giocatore del Chelsea, ha scelto il campionato più bello del mondo. L'alternativa doveva essere Khalaili, un giocatore israeliano, valutato come alternativa di alto livello e però sappiamo perfettamente che la mancata idoneità del Coni lo ha portato lontano dall'Italia. E quindi che fanno in casa Inter? Nelle ultime ore si sono moltiplicati i nomi alternativi, alcuni credibili, altri un po' campati per aria. Si è parlato di Guela Doué, giocatore dello Strasburgo, che però fatico a pensare possa arrivare in Serie A, anche solo per una questione di cifre, si parla di non meno di 40 milioni.

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