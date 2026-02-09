FC Inter 1908
Ravezzani: “Guida tema serio! Ha paura di sfavorire il Napoli? Sarebbe bello se…”

Questo post, pubblicato da "Denis Errori Arbitrali", dopo la direzione di Guida in Juventus-Lazio, ha riaperto il dibattito
Un post su X, pubblicato da "Denis Errori Arbitrali", dopo la direzione di Guida in Juventus-Lazio, ha chiaramente fatto tornare in auge il tema delle dichiarazioni del fischietto campano, che ammise di non voler arbitrare il Napoli per poter "stare tranquillo". Fabio Ravezzani riapre il dibattito: CONTINUA A LEGGERE

