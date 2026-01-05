Inter-Bologna, Bisseck e Bastoni sorridono sui social: “Iniziamo così”

I due difensori nerazzurri hanno celebrato nei loro post su Instagram la prima vittoria del 2026

Eva A. Provenzano Caporedattore 5 gennaio 2026 (modifica il 5 gennaio 2026 | 00:16)

Alessandro Bastoni e Yann Bisseck sui social hanno commentato la vittoria contro il Bologna. I due difensori nerazzurri hanno scritto un post sui social dedicato alla vittoria per tre a uno di San Siro, una vittoria che arriva alla prima gara del 2026 e che non era scontata dato quanto i rossoblù erano riusciti, diverse volte negli ultimi anni, a mettere in difficoltà la squadra nerazzurra.

La formazione di Chivu ha creato tantissimo, è riuscita a concretizzare prima con Zielinski e poi Lautaro e Thuram hanno reso più largo il bottino finale. Una vittoria meritata e celebrata dai due giocatori. "Iniziamo così l'anno", ha scritto il difensore italiano.

Mentre il calciatore tedesco ha sottolineato: "Una bellissima serata di calcio". Meritata dai nerazzurr che rispondono alle vittorie di Milan e Napoli e si riprendono a +1 la testa della classifica.