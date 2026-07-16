Il caso arbitri continua a far discutere anche dopo la svolta arrivata dalla Procura di Milano, con la richiesta di archiviazione per Gianluca Rocchi
VIDEO / Inter, Chivu: "Perso pezzi importanti, ma abbiamo a disposizione..."
Il caso arbitri continua a far discutere anche dopo la svolta arrivata dalla Procura di Milano, con la richiesta di archiviazione per Gianluca Rocchi e per l’Inter sul piano penale. La vicenda, però, resta al centro del dibattito per il contenuto delle intercettazioni pubblicate dal Corriere della Sera e per il possibile seguito davanti alla giustizia sportiva. Su questo punto è intervenuto Fabio Ravezzani, che su X ha commentato così: CONTINUA A LEGGERE
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Mercato Inter
Chi sarà l'esterno, Romero, esuberi, "si specula su Inter di Zhang": Biasin risponde ai tifosi
Mercato Inter
Sky - Inter, due nomi per Diaby ma i tempi si allungano. E il Leverkusen può accelerare
Mercato Inter
Inter, sono giorni decisivi: "A ferragosto può arrivare un accordo importante"
Esclusive
ESCLUSIVA Luis Henrique: "Voglio altri numeri, Chivu un padre! E se mi sposta a sinistra..."
Mercato Inter
The Sun - Arsenal e Manchester United a Perth per Pio Esposito: costa 85 mln
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti