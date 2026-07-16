Il caso arbitri continua a far discutere anche dopo la svolta arrivata dalla Procura di Milano, con la richiesta di archiviazione per Gianluca Rocchi e per l’Inter sul piano penale. La vicenda, però, resta al centro del dibattito per il contenuto delle intercettazioni pubblicate dal Corriere della Sera e per il possibile seguito davanti alla giustizia sportiva. Su questo punto è intervenuto Fabio Ravezzani, che su X ha commentato così: CONTINUA A LEGGERE