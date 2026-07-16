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Durante il podcast Cronache Mondiali, il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato del Mondiale dell'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez, autore del gol decisivo in semifinale:

"Complimenti a Lautaro Martinez che ha fatto un gol pesantissimo, veramente pesante, un gol facile ma che va fatto. L'altro Mondiale partì titolare e arrivò dietro. In questo Mondiale Julian Alvarez sta facendo di nuovo il titolare, ma gli ingressi di Lautaro sono diversi dal 2022. Sicuramente perché ha un'altra condizione, ma anche perché ha un'altra consapevolezza, l'Argentina stessa e lui del suo ruolo. Ha capito che queste mezz'ora possono essere determinanti. Dal gol in coppa America è cambiato il suo rapporto con l'Argentina. C'era un mucchio di giocatori, ma la palla arriva sempre agli stessi. Il gol lo fa Enzo Fernandez, lo fa Lautaro, non capita la palla a Lisandro Martinez.