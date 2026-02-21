Lecce-Inter, il commento di Bastoni sui social: “Si va avanti”

Il calciatore, fischiato dai tifosi giallorossi per quanto successo nella partita con la Juve, ha comunque fatto una buona prestazione raccogliendo i complimenti e gli incoraggiamenti di Chivu

Eva A. Provenzano Caporedattore 21 febbraio 2026 (modifica il 21 febbraio 2026 | 23:15)

Dal primo minuto ha ricevuto i fischi dei tifosi del Lecce. L'Inter ha giocato in trasferta al Via del mare e Alessandro Bastoni, difensore nerazzurro e della Nazionale italiana, è stato accolto malissimo dai tifosi di casa. Ovviamente è tutto legato alla caduta accentuata sul tocco di Kalulu nella gara contro la Juventus. Un errore, per sua stessa ammissione e per il quale il calciatore ha chiesto scusa in mondovisione.

Non era così scontato se si pensa a quante simulazioni ci sono sui campi da calcio ogni domenica (una proprio in Lecce-Inter, con Cheddira che rotola come se de Vrij lo avesse colpito in pieno viso...). Ma non hanno avuto lo stesso clamore di quella che c'è stata in una delle partite più infuocate di sempre nel calcio italiano. Ma tant'è. Kalulu alla fine è stato squalificato ed è rimasto fuori dalla gara col Como (persa dalla Juve) nonostante le richieste di annullamento della squalifica e di grazia presentate dai legali della Juve alla FIGC. Caso chiuso. "Si va avanti". Lo hanno detto Chivu, Dimarco e pure Mkhitaryan quando gli hanno chiesto di Bastoni e di quello che è successo negli ultimi giorni.

E "si va avanti" lo ha scritto pure Alessandro sul suo profilo Instagram pubblicando le foto delle serata in cui si è procurato un cartellino giallo che per somma di ammonizioni, era diffidato, gli farà saltare la gara contro il Genoa. La bacheca del giocatore non è ancora aperta a tutti, i commenti sono ancora limitati.

Tra i commenti quello della moglie del giocatore, Camilla Bresciani, che ha scritto: "Forza amoreeeee". Era stata minacciata e insultata pure lei dopo Inter-Juve. Ma si va avanti. Come dice una nota canzone: "Acqua che passa, piova o non piova".