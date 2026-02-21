Il giocatore francese ha detto una frase al compagno che ha pure segnato un gol poi annullato per fuorigioco e ha propiziato la rete di Akanji

Eva A. Provenzano Caporedattore 21 febbraio 2026 (modifica il 22 febbraio 2026 | 00:28)

Thuramha giocato da titolare, in coppia con Esposito la gara contro il Lecce. A sbloccare la partita sono serviti i gol di Mkhitaryan e Akanji nel secondo tempo, quando la partita sembrava aver dato qualche pensiero di troppo ai nerazzurri. Nel tunnel degli spogliatoi, segnala DAZN, l'attaccante francese aveva fatto una specie di profezia che si era subito avverata.

Mentre entrava in campo, senza voltarsi verso di lui che era qualche passo più indietro, ha detto a Federico Dimarco: "Dimash, stasera sei tu il bomber". Detto fatto, arriva la rete dell'esterno nerazzurro che però viene annullata per fuorigioco. La profezia si è quasi avverata.

Anzi si è avverata alla fine se si pensa che, dopo aver sfiorato due volte nella stessa azione un altro gol, Dimash ha regalato ad Akanji l'assist del due a zero a coronare una prestazione da migliore in campo. Se non è un bomber poco ci manca. "Aura, aura infinita", gli dice a fine partita ancora Thuram.

A Federico, a fine gara, mentre cammina in mezzo al campo per salutare gli avversari, si avvicina l'addetto della Lega Serie A con il premio di MVP della partita. "Ancora lui?", chiede candidamente Chivu. Spallucce. Eh già. Ancora lui.