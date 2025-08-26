Su X il giornalista commenta l'ottima prova della squadra di Chivu che ha annichilito il Torino con un netto 5-0

L'Inter di Cristian Chivu parte forte. I nerazzurri, al debutto in Serie A, hanno battuto con un sonoro 5-0 il Torino di Baroni. Su X Fabio Ravezzani commenta la prova dell'Inter sottolineando l'ottima prova di uno dei nuovi acquisti, Petar Sucic .

"L’Inter disintegra il fantasma del Toro (auguri per il portiere). Quando Lautaro e Thuram sono ispirati non ce n’è per nessuno. Le vacanze li hanno rigenerati. Grande personalità di Sucic, tutta un’altra cosa rispetto ad Asllani. Il trauma PSG pare superato, ma servono verifiche".