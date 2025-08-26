È un'Inter da stropicciarsi gli occhi, quella scesa ieri a San Siro contro il Torino. I nerazzurri guidati da Chivu hanno battuto i granata di Baroni mettendo a segno cinque reti. Ma è soprattutto l'atteggiamento famelico dei giocatori a guadagnarsi i complimenti più belli. Tancredi Palmeri ne ha parlato sui social con una riflessione azzeccata, che non ha evitato il tema dell'arbitraggio: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. Il giornalista sportivo ha evidenziato in particolar modo un episodio che ha visto protagonista (in negativo) il fischietto La Penna. E Palmeri non ha risparmiato un commento ironico sull'accaduto.