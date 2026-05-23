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fcinter1908 social Ravezzani: “Portiere Inter, diventa legittima questa domanda ora. E può essere un azzardo…”

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Ravezzani: “Portiere Inter, diventa legittima questa domanda ora. E può essere un azzardo…”

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Prestazione non sufficiente per Josep Martinez a Bologna: Ravezzani si è espresso così sui social sul tema portiere di casa Inter
Alessandro Cosattini Redattore 

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Prestazione non sufficiente per Josep Martinez a Bologna (qui le pagelle del direttore Mari). Il portiere dell'Inter non ha brillato e su X il giornalista Fabio Ravezzani ha commentato così la sua partita e non soltanto.

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"Martinez sbaglia molto con i piedi e sul terzo gol del Bologna. La domanda diventa legittima: è davvero lui il portiere ideale per l’Inter del futuro?

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Getty Images

Difficile dirlo adesso. Magari sì, ma partire senza una valida alternativa potrebbe essere un azzardo", ha scritto.

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