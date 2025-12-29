Il calciatore nerazzurro ha segnato la rete che è valsa la vittoria in casa dell'Atalanta e la conferma del primo posto in classifica

Eva A. Provenzano Caporedattore 29 dicembre - 00:39

Il regalo di Natale è arrivato in ritardo. Un bel gol impacchettato da mettere sotto l'albero e in cassaforte come i tre punti fatti nell'ultima gara del 2025. Lautaro Martinez ha segnato 15 gol in Serie A nel 2025, l'ultimo è arrivato contro l'Atalanta, una delle sue vittime preferite. Una rete che è valsa la vittoria.

Alla fine della partita, da Bergamo arriva il messaggio per i tifosi del capitano nerazzurro: «Ciao interisti, volevo salutarvi tutti, mandarvi un abbraccio forte e dedicare questa vittoria a tutti voi. Tantissimi auguri per il Natale appena passato e per il nuovo anno fatto di salute e di tanta felicità per tutti voi», ha detto il giocatore sui canali social della società di via della Liberazione.